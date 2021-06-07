تمكن أشبال المدرب جمال بلماضي، سهرة اليوم، بعد فوزهم على المنتخب المالي في مباراة ودية جمعت الفريقين بملعب تشاكر بالبليدة من معادلة الرقم القياسي الإفريقي الذي كان بحوزة المنتخب الايفواري بـ 26 مباراة من دون هزيمة.

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 ، فيما وجد رفاق آدم الوناس الذي غادر المباراة متأثرا بإصابة على مستوى الرأس استدعت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى_ صعوبات ضد الفريق المالي الذي اعتمد في طريقة لعبه على المرتدات والاندفاع البدني.

وبهذا يكون المنتخب الجزائري لكرة القدم قد حافظ على نسق الانتصارات على مدار 26 مباراة كاملة خاضها سواء كانت رسمية أم ودية، ليتعادل مع منتخب الفيلة الذين كان بحوزتهم أطول سلسلة من المقابلات من دون خسارة إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2013، بقيادة نجم تشيلسي الانجليزي سابقا ديدي دروغبا.

وتعود آخر مباراة انهزم فيها الخضر لعام 2018 ضد المنتخب البنيني بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا. ويطمح الفريق الوطني إلى تحطيم الرقم القياسي للفيلة، يوم السبت القادم، في المباراة الودية التي ستجمعهم بالمنتخب التونسي، لكتابة رقم قياسي جديد على القارة السمراء بـ27 مباراة من دون هزيمة.

ويبقى الرقم القياسي العالمي بحوزة كل من البرازيل واسباينيا، بـ35 مقابلة من دون هزيمة.

مجريات اللقاء

* نهاية اللقاء

* 4 دقائق كةقت بدل ضائع.

* آدم وناس ينقل إلى المستشفى لاجراء فحوصات على مستوى الرأس.

د 85: سعيد بن رحمة في مكان رياض محرز ومهدي عبيد في مكان راميز زروقي

د 80: آدم وناس يصاب على مستوى الرأس ويترك مكانه لزين الدين فرحات.

د 70: بلقبلة في مكان قديورة وأوناس في مكان بلايلي.

* هددددددف لمحرز

* د50: رأسية مالية كادت تزور مرمى مبولحي

* د 47: مخالفة من محرز الحارس المالي يرتبك لكن الكثافة الدفاعية حرمت بونجاح من افتتاح باب التسجيل.

* بداية الشوط الثاني

* سليماني في مكان بوداوي

* نهاية الشوط الأول

* المنتخب الوطني يجد صعوبات كبيرة أمام منتخب يلعب المرتدات واللعب الخشن.

* محرز ينفذ المخالفة مباشرة والحارس يخرجها بصعوبة إلى الركنية.

* د 19: مخالفة بعد عرقلة محرز.

* وسط ميدان "الخضر" يعاني في الدقائق الأولى.

* د 3: أول كرة خطيرة للمنتخب المالي، لكن تسديدة المهاجم تمر جانبية.

* بداية المباراة

* التشكيلة الأساسية

* يعول أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، الحفاظ على نسف الانتصارات خلال مواجهتهم للمنتخب المالي سهرة اليوم بملعب مصطفى تشاكر خلال ثاني لقاء ودي للتربص التحضيري الذي عوض تصفيات كأس العالم المؤجلة لشهر سبتمبر المقبل.