كشف المتصرف القضائي لمجمع "أو.تي.آر.آش. بي " التابع لرجل الأعمال السابق علي حداد، بن علاق عبد الحق، عن بداية استرجاع الدولة الجزائرية لأملاك رجل الأعمال المسجون، علي حداد، وجميع المؤسسات التابعة للمجمع لصالح الخزينة العمومية، مع منح عمال المجمع عطلة سنوية في انتظار تسوية الملف نهائيا.

وقد تمت "مصادرة جميع ممتلكات حداد وفروعه لصالح الخزينة العمومية، وجميع القرارات المصيرية التي تخصه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتخذ في الأيام القليلة القادمة"، يضيف ذات المتصرف في بيان للمجمع.

وأضاف البيان ذاته، أن القرار "سينجر عنه تأميم المجمع والشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة مما يستلزم إعادة هيكلته من جميع النواحي بما فيها تغييرات في جميع العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا.

كما قرر "إحالة جميع العمال على العطلة السنوية التي سيتم تقديمها نظرا لهذه الظرف الطارئ، وهذا مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة مما ينصب كله في صالح العمال قصد تسوية كل المشاكل والملفات العالقة".