أكد الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تجمع شعبي نشطه هذا المساء بقاعة سينما مزي بالاغواط، أن "الارندي" الجديد يرفض الزعامة من اي طرف ويريد فتح ورشات كبرى في مختلف المجالس.

وركز زيتوني، خلال التجمع الذي حضره مناضلو الحزب بغرداية، على ضرورة التشبث بالوحدة الوطنية ومؤازرة الشعوب في تحررها على غرار فلسطين والصحراء الغربية، ورافضا التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر زيتوني ان التغيير الحقيقي يكون من القاعدة لمواجهة كل اللوبيات، خصوصا وان الجزائر غنية بخيراتها باعتبار الغاز والبترول لا يمثلان سوى 2.34 بالمائة من المقومات، مما يستدعي بناء مؤسسات بعيدة عن البترول لان مقومات ضخمة لا تستغل على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة، وذلك من اجل خلق الثروة وبالتالي توفير مناصب الشغل.

وتأسف أمين عام حزب الأرندي لكون العصابة ما زالت موجودة في الإدارة بتحكمها في الاقتصاد، مشيرا باللغة العامية : " ما رحمت ما خلات رحمة ربي تنزل" .