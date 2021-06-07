أمرت وزارة التربية مديريها في كل الولايات بضرورة احترام رزنامة الامتحانات الاستدراكية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة، وحددت تاريخ 27 جوان الجاري بداية هذه الاختبارات التي ستسمح للتلاميذ الذين سجلوا علامات ضعيفة بتحسينها، حيث شددت على مواصلة تقديم حصص الدعم والمراجعة للمعنيين بها وأيضا المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط الذي سينطلق يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري والبكالوريا.

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريها عبر الوطن، شددت فيها على متابعة والسهر على السير العادي للامتحانات الاستدراكية التي تقرر إجراؤها في الفترة الممتدة ما بين 27 و28 جوان الجاري. وأمرت مصالح الوزير بمتابعة تقديم الدعم وحصص المذاكرة والمراجعة للتلاميذ المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا الاختبارات الاستدراكية.

وكانت وزارة التربية قد أجرت تعديلات على رزنامة اختبارات الفصل الثاني للسنة الدراسية 2020/2021 في المراحل التعليمية الثلاث بسبب تزامن الرزنامة الأولى مع الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، مست أيضا الامتحانات الاستدراكية في الفترة الممتدة ما بين 27 و28 جوان 2021، وأمرت الوصاية بضرورة تصحيح الاختبارات الفصلية مع التلاميذ في كل المراحل التعليمية وتمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم.

بالمقابل، سيتم تنظيم مجالس القبول والتوجيه لتلاميذ الرابعة متوسط والأولى ثانوي ابتداء من 29 جوان 2021 حسب الوزارة التي شددت على ضرورة استغلال الفضاءات الزمنية المتاحة لتصحيح الاختبارات الفصلية مع التلاميذ في كل المراحل التعليمية وتمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم ومواصلة تقديم الدعم وحصص المذاكرة والمراجعة للتلاميذ المترشحين للامتحانات المدرسية والتلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية.