أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن العقوبات الصادرة في حق اللاعبين الذي ظهروا في فيديو الملهى الليلي.

فتقرر توقيف كل من ميلود ربيعي وليد علاتي وبلال بن ساحة عن التدريبات والمنافسات الرسمية لمولودية الجزائر حتى نهاية الموسم الرياضي 2020 – 2021، و توقيف اللاعب توفيق عدادي عن التدريبات والمنافسات الرسمية لمولودية الجزائر لمدة 6 أشهر.

كما قرر المجلس التأديبي لعميد الأندية الجزائرية، خصم راتب 3 أشهر للاعبين المعنيين الأربعة مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم لكل من ربيعي علاتي وبن ساحة وفرض غرامة بقيمة 300 مليون سنتيم في حق اللاعب توفيق عدادي.