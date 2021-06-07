أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تخرج سنة 2020 من القطاع 23.701 متربص متوج بشهادة في شعبتي الصناعة التقليدية والفندقة والسياحة وذلك في مختلف انماط التكوين.

وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على يوم دراسي حول التكوين في قطاع السياحة، رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، أن من بين 23.701 متربص متخرج، 19.541 متخرج في شعبة الفندقة والسياحة و 4.160 متخرج آخر في شعبة الصناعة التقليدية.

وأكدت الوزيرة، أن عدد الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، قد بلغت 54 تخصص مرتبط بقطاع السياحة والصناعة التقليدية.

ومن جهته، قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد علي بوغازي، أن احتياجات القطاع إلى اليد العاملة المتخصصة تشهد ارتفاعا كبيرا. وتأخذ منحى تصاعديا في المستقبل بسبب كثرة الاستثمار في المجال.