نددت اليوم إدارة فريق نجم مـﭭرة، بالإعتداء الذي وقع صبيحة اليوم داخل مقر الرابطة، على السكرتير العام للنادي و المدرب عزيز عباس، الذين تواجدوا بمقر الرابطة منذ الصبيحة للاستماع لأقوال المدرب عباس و اللاعب سومانا من طرف لجنة الإنضباط، في قضية الهتافات العنصرية التي تعرض لها سومانا في ملعب الساورة.

وأفادت الصفحة الرسمية لـ " النجم" في بيانا نشر على الفايسبوك أن ممثلي الفريق تعرضوا للاعتداء من قبل رئيس شبيبة الساورة زرواطي والكاتب العام، مراد بلخضر، حمادي الزين واللاعب يحي شريف وكذا المكلف بالعتاد وأربعة أشخاص آخرين أمام أعين الجميع.

و في الختام طالبت إدارة الفريق بفتح تحقيق في الحادثة، و تسليط أقصى العقوبات، و توقيف كل المتسببين.