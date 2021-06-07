القى صباح اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي كلمة بمناسبة تعيين رؤساء الاتحادات الرياضية للعهدة الأولمبية 2021- 2024 ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أهم ما جاء خلال اللقاء الذي جرى كذلك بحضور رئيس الفاف شرف الدين عمارة.

*إرتفاع عدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 من 14 متأهلا سنة 2020 إلى 39 رياضي متأهل إلى غاية اليوم أي زيادة 25 متأهل إضافي خلال هذه الفترة الوجيزة في انتظار استكمال باقي المنافسات المؤهلة للدورة الأولمبية بطوكيو 2021.

* تسجيل تأهل تخصصات رياضية لأول مرة في تاريخ الرياضة الجزائرية على غرار الكانوي كاياك والرماية والملاكمة النسوية. * تأهل تاريخي لثمانية مصارعين في رياضة المصارعة المشتركة وأربع رياضيين في رياضة المبارزة إلى الألعاب الأولمبية طوكيو2021.

* تأهل 57 رياضي من ذوي الهمم العالية للألعاب البارالمبية طوكيو.

*يتم العمل حاليا على إنشاء اللجنة البارالمبية الجزائرية وتنصيبها في أقرب الآجال.

*بلغت حصيلة النتائج الرياضية من ميداليات وألقاب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 إلى غاية اليوم : 250 ميدالية منها 78 ذهبية و 90 فضية و 82 برونزية في مختلف التخصصات الرياضية.

*إحياء الألعاب المدرسية والجامعية الوطنية بعد انقطاع دام سنوات طويلة والتي ستنظم مراحلها النهائية يوم 05 جويلية 2021 بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.

*عودة ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية بشكل ملموس وفعلي على مستوى أكثر من 500 مدرسة ابتدائية عبر كامل التراب الوطني.

*إطلاق مشروع "جيل 24" لتكوين أكثر من 200 موهبة رياضية شابة في 11 تخصصا رياضيا على مستوى المراكز المتخصصة التابعة للقطاع، تحت إشراف مدربين ومدرسين وأطباء متخصصين في الطب الرياضي.