سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة لأربعة الأشهر الأولى من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 56ر64 المائة مقارنة بنفسالفترة من السنة الماضية حيث بلغت قيمتها 14ر1 مليار دولار, حسبما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لوزارة التجارة.

ووفقا لنفس البيانات, فقد بلغت الصادرات خارج المحروقات مبلغ قدره 14ر1 مليار دولار خلال لأربعة الأشهر الأولى لسنة 2021 بارتفاع قدره 56ر64 المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 694 مليون دولار.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة لأربعة الأشهر الأولى من سنة 2021 حصة تقدر 54ر10 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات.

و أبرزت وزارة التجارة انه تم تسجيل 832 مؤسسة تصدير جسدت عمليات التصدير خلال هذه الفترة.

اما بخصوص أهم المواد المصدرة و نسب الزيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, فقد أفادت الحصيلة ان صادرات الإسمنت بلغت 51,54 مليون دولار أي بزيادة قدرها 45ر144 بالمائة فيما بلغت صادرات السكر 120مليون دولار بزيادة قدرها 57ر44 بالمائة.

أما صادرات التمور, فقد بلغت 46,29 مليون دولار بزيادة قدرها 66ر25 بالمائة, فيما بلغت صادرات الأسمدة المعدنية و الكيميائية الأزوتية 283,26 مليون دولار بزيادة تقدر ب 09ر5 بالمائة.

وبخصوص صادرات الزيوت و المنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري, فقد بلغت قيمتها 163 مليون دولار أي بزيادة قدرها 34ر121 بالمائة, تضيف وزارة التجارة.

كما بلغت صادرات المواد الغذائية 205 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب 52ر38 بالمائة, حسب الارقام الواردة في حصيلة وزارة التجارة.