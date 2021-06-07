كشفت اليوم الأحد، وسائل إعلام إيطالية مختلفة أن إدارة نادي آسي ميلان في ورطة بسبب نهائيات أمم إفريقيا 2021 التي تأجلت إلى شتاء 2022 بسبب جائحة كورونا.

وأكدت صحيفة " توتو سبور" الإيطالية أن هناك قائمة تضم ستة أسماء على طاولة المدير الرياضي لـ " الروسونيري" باولو مالديني، من أجل خلافة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وزميله الإيفواري فرانك كيسي خلال الفترة التي سيغيبان فيها عن النادي اللومباردي.

المصدر ذاته أوضح أن " الميلان" يتابع مجموعة مواهب من الدوري الفرنسي لضم أحدهم إلى الفريق، في صور بابا سار لاعب فريق ميتز، وبوبكر كامارا لاعب أولمبيك مارسيليا، ويوسف فوفانا من موناكو.

أما في الدوري الإيطالي فإن المدرب ستيفان بيولي سيفاضل بين ثنائي بولونيا ، الهولندي جيردي شوتين والسويدي ماتياس سفانبرج من أجل ضم أحدهما.