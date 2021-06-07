تعرضت طالبات بالإقامة الجامعية 3 في جامعة البليدة 2، إلى هجوم قطة مصابة بداء الكلب، الأمر الذي استدعى تحويلهن على المصالح الصحية، لتلقي العلاج اللازم.

حادث الإصابة وحسب معلومات "الخبر"، أن الطالبات الضحايا أقمن حفلا متواضعا بينهن، و يبدو أن إحداهن لديها قطة أليفة، تكون أصيبت بعدوى الكلب من حيوان آخر مشرد بالحرم الجامعي، و أنها خلال مداعبتها إياها، استفزها ذلك و جعل الحيوان المريض يهجم عليهن، و يصيبهن بخدوش و عض، أين تم تحويلهن على المصالح الاستشفائية لتلقي الإسعافات الضرورية .

مدير الصحة أحمد جميعي أكد لـ "الخبر" ، أن خمسة طالبات تعرضن إلى خدوش طفيفة من قطة مصابة بالكلب ملك لإحدى الطالبات، أين تم تلقيحهن من باب الاحتياط ، باللقاح الخاص بداء الكلب، بمن في ذلك الطبيب البيطري، الذي تولى فحص القطة المصابة، و أن معهد باستور أكد حمل الحيوان إلى المرض والذي نفق بعيادة الطبيب، و أن لا خوف على الحالة الصحية للضحايا.