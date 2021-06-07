توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 186 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت بمناطق عدة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت ذات المصالح حالة وفاة غرقا في ولاية تبسة، ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 16 سنة توفي على مستوى واد ولجة ملاق ببلدية ودائرة الونزة، تم نقل الضحية الى المركز الصحي المحلي.

كما قامت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران، بالتدخل على اثر انهيار أرضية شقة بالطابق الثالث على الطابق الثاني لبناية قديمة بشارع الأوراس،تم تسجيل إصابة 01 شخص بجروح وتم التكفل به في عين المكان ثم تحويله الى المستشفى المحلي.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 38 عملية تحسيسية عبر 06 ولاية (23 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي،بالإضافة إلى القيام بـ 29 عملية تعقيم عبر 01 ولاية (13 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.