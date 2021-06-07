تشهد بلديتا البيض وبوقطب، اليوم الأحد، تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب بسبب أشغال صيانة وتنقية، حسبما علم لدى مؤسسة الجزائرية للمياه.

وتعرف أحياء المدينة الجديدة بالبيض على غرار 250 مسكن و1300مسكن وحي الشيخ بوعمامة وحي سكنات عدل و400 مسكن، والتجمع السكني "الثنية" وسكنات حي براهمي، انقطاعا في التزود بهذه المادة الحيوية بسبب برمجة أشغال صيانة على أن تعود عملية التوزيع المنتظم صبيحة يوم غد الإثنين، وفق نفس المصدر.

كما تشهد أحياء وسط بلدية بوقطب هي الأخرى تذبذبا في توزيع المياه بسبب برمجة تنقية وتطهير خزانات المياه، مثلما أشير إليه. وستعود عملية التزويد المنتظم لهذه الأحياء فور الانتهاء من عملية التطهير والتنقية وملئ الخزانات، حسب ذات المصدر.