أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص اليوم الأحد، رفقة الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلّي، على تنصيب أربعة مسؤولين جدد على مستوى الشركة الجديدة "الهولدينغ".

ويتعلّق الأمر بكل من دويدا رابح المدير التنفيذي للنشاطات والخدمات، صخري عبد الرحمان مدير مشروع مكلف بإنشاء شركة الصناعة، ريزو حسين مدير مشروع مكلف بإنشاء شركة الهندسة والبناء وقبايلي نبيل مدير مشروع مكلف بإنشاء شركة الحراسة swat (الناتجة عن دمج شركات SAT SAH SAR في SWAT).

ويندرج حفل التنصيب الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، في إطار تنفيذ ورقة الطريق المسطّرة ضمن الإستراتيجية الجديدة "سونلغاز 2035". وفي السياق أوصى بولخراص على ضرورة التزام المسؤولين الجدد بالتفاني في العمل على تنفيذ المخطّط الجديد لسونلغاز، التي قال بأنها اليوم في مواجهة عديد التحديات التي تقتضي مواجهتها من أجل ضمان مكانة الشركة وتأكيد استمرارها في تقديم الخدمة العمومية.

من جانبه، أثنى عاشور تلي، على المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها من قبل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لسونلغاز . خاصة في شقها التنظيمي الجديد . مؤكدا بأن المهمة ليست بالسهلة لكنها أيضا ليست مستحيلة.