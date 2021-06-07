أشرف صباح اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بالمركب الأولمبي محمد بوضياف على تنصيب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية للعهدة الأولمبية الجديدة 2021- 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك صورا للقاء الذي جمع خالدي مع رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية، اجتماع من أجل تقييم السنة الرياضية 2020- 2021 والحديث عن آفاق وتطلعات العهدة الأولمبية الجديدة.

للإشارة فإن مسار تجديد الهيئات الرياضية أسفر عن انتخاب 21 رئيس اتحادية جديد أي ما يقارب نصف قادة الحركة الرياضية الوطنية، ما سمح ببروز كفاءات شابة و مسيرين ذوي خبرة على رأس مختلف الفيدراليات.