يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم سلسلة مبارياته التحضيرية تحسبا لتصفيات مونديال كأس العالم المقررة بعد ثلاثة أشهر، فبعد الفوز برباعية لهدف واحد أمام موريتانيا، يتجدد الموعد سهرة اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع، أين سيواجه " الخضر " منتخب مالي في ثاني ودية له قبل الأخيرة أمام تونس.

ولن تحيد أهداف جمال بلماضي وأشباله، عن مسارها المحدد منذ البداية، فهذا اللقاء سيكون فرصة للعناصر التي لم تشارك في المباراة الماضية في صورة عيسى ماندي، الحارس وهاب مبولحي، رامز زروقي، والملتحق مؤخر بزملائه رياض محرز وغيرهم. كما تعد مواجهة اليوم امتحان صعبا أمام منتخب " النسور"، إذ يدرك بلماضي أن المميزات الفنية للضيوف لا تختلف كثيرا عن منتخب بوركينافاسو الذي سيستقبل نظيره الجزائري شهر سبتمبر ضمن تصفيات المونديال.

أما على صعيد الأرقام فيسعى البعض من اللاعبين لافتتاح عدادهم التهديفي أو تدعيم رصيدهم مثل المهاجم إسلام سليماني الذي لا يزال يلاحق الدولي الأسبق عبد الحفيظ تاسفاوت الذي لا يزال يحتفظ بصدارة هدّافي " المنتخب".

الفوز أو التعادل في مباراة اليوم سيعادل به " الخضر" رقم المنتخب الإيفواري الذي لم ينهزم طيلة 26 مباراة متتالية، كما ستساهم أرقام وديتا مالي وتونس في ربح نقاط ومقاعد إضافية في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم.