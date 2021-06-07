علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على سؤال بشأن إقامة بعض الدول العربية، مؤخرا، علاقات رسمية ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ورؤية بلاده لتلك الخطوة.

وأكد في حوار مع "قناة يورونيوز"، أن تونس لم تتدخل في أي اختيارات للدول الأخرى المطبعة مع الكيان الصهيوني، فهم أحرار، ويرغب أن تكون بلاده حرة أيضا في اختياراتها بهذا الشأن.

وأضاف "نحن نتعامل مع الدول، الأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا، ونريد أن نموت أحراراً. هم أحرار، اختاروا الذي اختاروه".

ويشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني في الخامس عشر من سبتمبر، برعاية من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وتلتهما السودان في الثالث والعشرين من أكتوبر، وبرعاية أمريكية، أيضا، لتصبح خامس دولة، بعد مصر والأردن والبحرين والإمارات.

فيما جاءت المغرب في المرتبة السادسة للتطبيع مع الكبان الصهيوني ، حينما وقعت على اتفاق سلام في العاشر من ديسمبر الأول الماضي، وبرعاية أمريكية أيضا، من الرئيس السابق، دونالد ترامب.