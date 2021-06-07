أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور رياض مهياوي، تطعيم ما يقارب مليوني جزائري لحد الآن، كاشفا عن استلام الجزائر لأكثر من 2.5 مليون جرعة من مختلف اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وكشف مهياوي، اليوم الأحد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، عن وصول 400 ألف جرعة في الأربعة والعشرين ساعة القادمة، مضيفا أن الجزائر، ستستلم قبل نهاية هذا الشهر 4 ملايين جرعة من مختلف اللقاحات.

ولم يستبعد ذات المتحدث، تعميم مبادرة التلقيح في الساحات العمومية.

وقال مهياوي إن "حملة التلقيح تسير بوتيرة طبيعية رغم ما عرفته من بطء في بداياتها، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى اقرب مركز صحي لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا انه لم يعد هناك ضرورة للمرور عبر التسجيل في الأرضية الرقمية لوزارة الصحة.

كما كشف ضيف الأولى عن إمكانية تعميم مبادرة التلقيح خارج المراكز الطبية، وشدد في هذا الخصوص على ضرورة أن يصل اللقاح إلى الفئات المستهدفة من العملية مشيرا إلى أن الحملة انطلقت هذا الأحد بساحة باب الوادى في العاصمة ، و أن "إمكانية تعميمها على باقي الولايات ليست مستبعدة في حال توفر الشروط اللازمة لذلك".

ولم يستبعد أيضا "تعميم عملية التلقيح على الفئات الشبانية مثلما يحدث مؤخرا في بعض دول العالم" حسب تعبيره.