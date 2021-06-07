تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثالث والأخير، وفيما يلي برنامج اليوم الثامن عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي:

- رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، ينشط تجمعين شعبيين بسيدي بلعباس على الساعة العاشرة صباحا وبسعيدة على الساعة 14:00.

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، أحمد جمال بن عبد السلام، ينشط تجمعين شعبيين بتيزي وزو على الساعة العاشرة صباحا وبالبويرة على الساعة 16:00.

- الأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعين شعبيين بورڨلة على الساعة 11:00 وبالأغواط على الساعة 17:00.

- الأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ينشط تجمعا شعبيا، بالشلف على الساعة 14:00.

- رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، ينشط تجمعا شعبيا بباتنة على الساعة التاسعة صباحا.

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا.

- الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداود، ينشط تجمعين شعبيين، بجيجل على الساعة العاشرة صباحا وبالعاصمة على الساعة 18:30.

- الأمين العام لحزب حركة النهضة، يزيد بن عائشة، ينشط تجمعا شعبيا بجيجل على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس حزب جبهة العادلة والتنمية، عبد الله جاب الله، ينشط تجمعا شعبيا بجيجل في الفترة الصباحية.

- رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، ينشط تجمعين شعبيين بخنشلة على الساعة العاشرة صباحا وبسوق أهراس على الساعة 16:00.

- مفوض حركة البناء الوطني، أحمد الدان، ينشط تجمعا شعبيا بغرداية على الساعة 17:00.

- رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تنشط تجمعا شعبيا بأم البواقي على الساعة 15:00.

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ينشط تجمعين شعبين بعناية على الساعة العاشرة صباحا وبالطارف على الساعة 14:00.

- رئيس الوسيط السياسي، لعروسي رويبات، ينشط تجمعا شعبيا بعين تيموشنت على الساعة العاشرة صباحا.

- المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ودان، ينشط تجمعا شعبيا بعناية على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، ينشط تجمعين شعبين بسيدي بلعباس على الساعة العاشرة صباحا وبوهران على الساعة 15:00.

- الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعين شعبين بمستغانم على الساعة العاشرة صباحا وبمعسكر على الساعة 17:00.