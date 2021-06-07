إتخذت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قرارًا جديدا لوقف ظاهرة الغش في جودة السكنات.

وجاء هذا، خلال إشراف المدير العام المكلف لتسيير مصالح الوكالة فيصل زيتوني، على إجتماع تقييمي بمقر المديرية العامة بالسعيد حمدين، بحضور مسؤولي جميع جهات الوطن.

واتخذت خلال الاجتماع جملة من الإجراءات، من بينها إلزام مختلف مؤسسات الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال خاصة بالسكنات المرتقب تسليمها، وكذا إرسال لجان تفتيش ومراقبة بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار على المستوى المحلي من طرف المديريات الجهوية.

ومن بين أهم القرارات المتخذة، تلك المتعلقة بجودة السكنات، حيث اتخذت الوكالة إجراءً جديد يقضي بإشراك المكتتبين أنفسهم، في مراقبة سير العملية.

كما ذهبت الوكالة إلى تمكين المكتتبين بإعداد محاضر عن العملية، إضافة إلى رفع التحفظات التي قد يُسجلها ممثلو المسجلين في الصيغة، خلال معاينتهم للسكنات والمواقع.

يأتي هذا بعد الاحتجاجات المتكررة للمكتتبين من رداءة الأشغال على مستوى سكنات "عدل".