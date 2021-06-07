قام الناخب الوطني جمال بلماضي باستدعاء مدافع النجم الساحلي التونسي, حسين بن عيادة, تحسبا للقاء الودي للجزائر أمام مالي يوم الأحد بالبليدة, بسبب الغياب المحتمل ليوسف عطال المصاب, حسبما علمت "واج'' اليوم السبت من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف.

والتحق بن عيادة مباشرة بالفريق الوطني بالمركز الفني بسيدي موسى بعد وصوله للعاصمة و شارك في الحصة التدريبية اليوم السبت والتى غاب عنها مدرب نادي نيس الفرنسي.

وكان بن عيادة -اللاعب السابق لاتحاد الجزائر وشباب قسنطينة- قد التحق بالنادي الإفريقي التونسي الذي فسخ معه عقده بالتراضي, قبل أن يلتحق بالنجم الساحلي لمدة موسمين وتصف خلال الميركاتو الشتوي الفارط.

ومن جهته, يواصل اللاعب عطال الذي خاض اللقاء الودي الأخير للمنتخب الوطني أمام موريتانيا (فوز 4-1), يعاني من شبح الاصابات منذ تقريبا الموسم الفارط والتي حالت دون مشاركته في العديد من اللقاءات سواء مع نادية أو مع الخضر.