اِتخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إجراءً جديدا لتسريع وتيرة التلقيح ضدّ "كوفيد-19".

وتأتي خطوة الوزارة، حسب بيان لها، في إطار "تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل الصحية من أجل توسيع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة كل المواطنين".

وعليه، أعلنت عن تخصيص فضاءات إضافية جوارية، على أن تنطلق هذه العملية بولاية الجزائر، يوم غد الأحد على الساعة التاسعة صباحا، على مستوى بلدية باب الوادي – ساحة كيتاني.

كما أعلنت الوزارة عن تعميم هذه العملية عبر بلديات أخرى من العاصمة وكذا ولايات أخرى، بغرض "تسهيل عملية التلقيح عبر كافة التراب الوطني".