انتشلت، مساء اليوم، جثة طفل من واد ولجة ملاق بين تبسة وسوق أهراس على مقربة من سد ملاق بعد ليكون الضحية الرابعة في تبسة في أقل من 36 ساعة بعد حادثة هلاك ثلاث أشقاء بواد الزيات.

وبحسب بيان صحفي لمديرية الحماية المدنية بتبسة تسلمت "الخبر" نسخة منه فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة وفرقة الغطاسين التابعين لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة مساء اليوم حوالي الساعة الخامسة، لأجل انتشال جثة غريق بواد ولجة ملاق بالمكان المسمى "الصخرة الحمراء" بدائرة الونزة.

ويضيف البيان أن الطفل الغريق يبلغ من العمر حوالي 16 سنة وبعد وصول الفرق المتدخلة وبعد حوالي ربع ساعة تم انتشال الجثة من طرف فرقة الغطاسين، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.