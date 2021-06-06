التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، السّبت، خلال اجتماع له بتقنية التحاضر عن بعد، مع ولاة الجمهورية لمناقشة عدد من القضايا.

وحسب بيان للوزارة، فإن المسؤول، استهل الاجتماع بالإجراءات المُتخذة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيمها للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 12 جوان 2021.

وفي السياق أكد المسؤول على ضرورة "تمكين الناخبين من تأدية واجبهم الانتخابي في كنف السكينة".

وبخصوص التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، دعا بلجود إلى تأمين سير هذه الامتحانات وضمان راحة الممتحنيين والمؤطرين .

أما بخصوص تقدم التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، جدد نفس المصدر، على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والوقاية من مختلف المخاطر سيما تلك المرتبطة بالسباحة في الأماكن الممنوعة، والأمراض المتنقلة عبر المياه والتسممات الغذائية .

ورابع قضية ناقشها المسؤول هي إجراءات الوقاية من خطر الحرائق وحماية الثروة الغابية.