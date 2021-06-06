التقى اليوم السبت، مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ممثلين عن المجموعة السادسة والأخيرة من مكتتبي البرنامج السكني "عدل"2 ، المسجلين سنة 2013.

وتم تنظيم اللقاء، بتعليمة من وزارة السكن والعمران والمدينة، وجهتها للوكالة، عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المعنيون السبت الماضية أمام مقر الوزارة.

وجاء اللقاء "مُخيبًا" لما انتظره المكتتبون، حسبهم، والذين يطالبون منذ أشهر، بإطلاق المشاريع السكنية في المواقع التي خصصت لهم، حيث اِعتبروا أنّ المدير اِكتفى بالقول إنه سيتمّ "اِحترام الترتيب التسلسلي في توزيع السكنات"، وأنَّ ذلك "غير كافٍ".

على صعيد آخر، كان مكتتبو المجموعة الخامسة قد نظموا وقفة احتجاجية موازية صباح اليوم، أمام مقر الوكالة في السعيد حمدين. فيما اِحتجَّ أصحاب الطعون والذين لم يدفعوا الشطر الأوّل أمام مقر الوزارة.