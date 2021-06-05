ألقت مصالح أمن بولاية قالمة، القبض على05 متورطين في قضايا تخص الحيازة و المتاجرة بالمخدرات، حيث تمكنت فرقة مكافحة المخدرات خلال حملة مركزة من القبض على 03 متهمين في ثلاث عمليات منفصلة بكل من حي عجابي و حي الإخوة سعدان وحي 140مسكن بمدينة قالمة، فيما حجزت كميات من المخدرات و الأقراص المخدرة وأسلحة بيضاء، حيث تم إصدار أحكام قضائية متفاوتة بلغت إحداها عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاث، فيما تم القبض على شاب آخر عثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة.

وعلى مستوى محور الدوران بطريق بن جراح في ڨالمة، أطاحت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعاصمة الولاية بمروج خطير كان على متن دراجة نارية وحاول الفرار بمجرد رؤيته لمصالح الأمن. وقد ضبطت بحوزته 07 أمشاط من دواء "بريغابالين" بها 83كبسولة ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، أين تم تقديمه أمام الجهات القضائية بڨالمة وفق إجراءات المثول الفوري ومنه تم إدانته بعام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع وغرامة مالية.