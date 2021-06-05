أقدم زوال اليوم العشرات من سكان بلدية أهل القصر، 30 كلم شرق مقر ولاية البويرة على غلق الطريق الولائي رقم 24 الرابط في شقه بين مقر بلدية أهل القصر والطريق الوطني رقم 5، وذالك احتجاجا على إقدام أصحاب النقل العمومي على رفع الأسعار من 30دج الى 40دج.

وحسب السكان المحتجين فإنهم تفاجئوا لقرار أصحاب مركبات النقل العمومي للمسافرين على رفع التسعيرة دون الحصول على ترخيص من المديرية الوصية.

وأضافوا أيضا أنه ورغم رفع التسعيرة إلا أنه لم يحسنوا من الخدمات نظرا للوضعية المتواجدة عليها المركبات.

من جهتهم أكد بعض أصحاب الحافلات أنه الزيادة جاءت بعد صبر طويل واستشارة كل العاملين على الخط، وان الزيادة راجعة إلى الزيادة في سعر المازوت الأخيرة وكذلك ارتفاع أسعار مواد الصيانة وخدمات الصيانة.

كما أشاروا أنه وفي المقابل فقد حافظوا على التسعيرة خلال أزمة كورونا عكس بعض الخطوط ببعض البلديات التي ضاعفت من أسعارها ولا أحد احتج.