أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى 6 وفيات.

كما كشفت حصيلة الوزارة عن تواجد 24 مريضا في العناية المركزة، فيما تماثل 228 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 130.681 حالة من بينها 320 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.995.

شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.510 حالة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, فيما سجلت 13 ولاية أقل من 10 حالات و10 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



