التهمت النيران بين ليلة البارحة وصبيحة اليوم السبت، عشرين هكتارا من الحلفاء بمنطقة كاف العمامير في ولاية تبسة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العڨلة، دخلت رفقة مصالح الغابات ومصالح البلدية وبحضور مصالح الدرك الوطني ليلة الجمعة إلى السبت كتدخل أولي وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة رفقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العڨلة ومصالح الغابات والبلدية كتدخل ثاني في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم السبت لأجل اخماد حريق غابة.

وأضاف ذات المصدر أن الحريق شب بغابة حلفاء بالمكان المسمى جبل كاف العمامير ببلدية المزرعة، حيث تمكنت الفرق المتدخلة صبيحة اليوم في حوالي الساعة الحادية عشرة من السيطرة على الحريق واخماده وتسجيل احتراق حوالي 20 هكتارا من الحلفاء.