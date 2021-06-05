أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت، مقاطعة العمل القضائي باستثناء الآجال على المستوى الوطني هذا الإثنين 7 جوان 2021 احتجاجا على إيداع زميلهم عبد الرؤوف أرسلان الحبس المؤقت بتبسة.

ووتأسف بيان مجلس الاتحاد للقراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، في الندوة الصحفية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة.

وحسب الاتحاد فإن محضر الضبطية المتعلق بالمحامي عبد الرؤوف أرسلان الموجود في الحبس المؤقت مبني على مجرد احتمالات ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل أو انتسابه لأية منظمة إرهابية.