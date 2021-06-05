تلعب عشية اليوم بداية من الساعة الرابعة مساء الجولة العشرين من منافسة الرابطة الثانية والتي ستكون فيها الأنظار مشدودة نحو ملعب الـ 19 ماي بمدينة عنابة حيث يستقبل أبناء بونة ملاحقهم المباشر اتحاد الشاوية في لقاء يستهدف فيه الفريقين الفوز لا غير كونها الفرصة الأخيرة للناديين من أجل الالتحاق بالصدارة وخطف تأشيرة لعب المرحلة الفاصلة أو ما يعرف بـ"البلاي أوف" قبل ثلاث جولات من إسدال الستار عن المنافسة.

وفي نفس الوقت ستكون قلوب جماهير الفريقين معلقة بملعب الخروب الذي تستقبل فيه "لايسكا" الرائد نادي شلغوم العيد، وكلهم أمل على أن يتعثر أمام المستضيف.

ولا يوجد خيار من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر سوى النقاط الثلاث، ذلك ما يسعى إليه دفاع تاجنانت ومولودية العلمة في اللقاء الذي يلعبانه، وهو نفس الحال لمباراة شباب باتنة ضد أولاد جلال. وفي مجموعة الوسط، ستكون مباراة وداد بوفاريك -شبيبة بجاية الأكثر تشويقا، حيث يستقبل الوداد رائد المجموعة، "الجياسمبي" في لقاء يكتسي أهمية بالغة للفريق الزائر الذي يوجد في وضعية مناسبة لتحقيق حلم الصعود لقسم النخبة، مما يفرض عليه عدم التفريط في النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة.

وفاق المسيلة يستقبل هو الآخر، أمل الأربعاء ويسعى" الوفاق " للخروج من المنطقة الحمراء وهو المهدد بالسقوط، فيما تنتظر "الزرﭬاء" خدمة جليلة من جاره الوداد للإطاحة بالرائد البجاوي لعل وعسى يقترب أكثر من صدارة الترتيب.

حتمية تحقيق نتيجة إيجابية ستكون أيضا حاضرة في المباريات التي ستجمع الأندية المتواجدة ما بين المرتبتين السادسة والعاشرة، ويتعلق الأمر بنجم بن عكنون، رائد القبة، شباب بني ثور، أمل بوسعادة واتحاد الأخضرية التي لم تضمن بعد بقاءها في القسم الثاني.

وفي المجموعة الغربية، سيلعب صاحبا المركزين الأولين، مستقبل وادي سلي وشباب تموشنت خارج قواعدهما وبالضبط على ميدان جيل عين الدفلى وشباب عين وسارة اللذان لم يضمنا بعد بقاءهما.

تنقل المستقبل والشباب المحفوف بالمخاطر قد يكون في صالح جمعية وهران التي ستستضيف بملعب "الحبيب بوعقل" مولودية سعيدة وكلها أمل في تقليص الفارق عن الرائد وملاحقه.