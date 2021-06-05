كشف عبد الله جاب الله في تجمع شعبي نشطه، مساء أمس الجمعة، بقصر الثقافة مالك شبل بسكيكدة، عن حصول خمسة آلاف فرنسي على الجنسية الجزائرية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف جاب الله، أن النظام السابق فشل في التكفل بالمصلحة العامة للمواطنين ورعاية حقوقهم وفشل في أن يوفر للناس حياة كريمة ينعمون بها، كما فشل في إصدار قوانين عادلة للمواطنين يحمون بها أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم.

من جهة، أخرى ذكر زعيم جبهة العدالة والتنمية أن النظام فشل كذلك في تأسيس مؤسسات قوية شرعية، منتقدا الدساتير التي عرفتها الجزائر والتي اعتبر أنها لم تخدم مصلحة المواطن البسيط.

وقال جاب الله أن مشاركته في انتخابات 12 جوان، ستكون من أجل تأسيس برلمان قادر على مراقبة نشاط الحكومة، وإعادة النظر في بعض القوانين السابقة والتي لا تخدم المصلحة العامة للمواطن. وختم كلمته المطولة بدعوة مناضليه إلى انتخاب قائمة الجبهة التي تضم إطارات قادرة على تقديم الكثير للمواطن الجزائري وغلق الطريق أمام قوائم الانتهازية التي حسبه ظهرت كالفطريات.