توفي 17 شخصا وأصيب 491 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال ذات الفترة "ست (6) حالات وفاة غرقا، بتبسة (3 أطفال يبلغون من العمر 12 و9 و8 سنوات)، وذلك ببركة مائية بالمكان المسمى دوار زيات بلدية عين الزرقاء. كما تم بولاية البيض انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 16 سنة توفي غرقا ببركة مائية بقرية سعادنة (بلدية بريزينة)، أما بولاية المسيلة، فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية، جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي هو أيضا غرقا في حاجز مائي بمشتة أولاد الحاج (بلدية عين الخضراء)، في حين تم انتشال جثة طفل في الـ 13 من عمره توفي هو أيضا غرقا في وادي بوسلام الساحل، بلدية تمقرة بولاية بجاية.

وبوهران تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر انفجار مسخن ماء داخل حمام عمومي بحي نقرية بلدية سيدي بن يبقة، دائرة أرزيو، تسبب في وفاة شخص واحد (1) وإصابة خمسة آخرين بحروق مختلفة على مستوى الجسم.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت المصالح ذاتها عبر كافة التراب الوطني بـ 84 عملية تحسيسية عبر 17 ولاية (57 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم من خلالها على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى القيام بـ99 عملية تعقيم عبر 12 ولاية (46 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث تم لهذا الغرض تخصيص 372 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 57 سيارة إسعاف و41 شاحنة إطفاء مع وضع جهاز أمني لمكان الحجر الصحي بولاية الجزائر للوافدين.