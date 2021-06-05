أفادت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي بأنه تم تحديد موعد إقامة مباراتي الدور نصف نهائي من منافسة كأس الرابطة، كما تم ضبط موعد المباريات المتأخرة من المحترف الأول.

وستلعب لقاءات كأس الرابطة على الشكل التالي: * نجم مـﭬرة- اتحاد الجزائر: الثلاثاء 8 جوان على الساعة الرابعة مساء.

* شبيبة القبائل – الفائز من مولودية وهران- وداد تلمسان: الأربعاء 9 جوان على الساعة الخامسة والنصف مساء.

* المباريات المتأخرة :

* أولمبي المدية- مولودية الجزائر: الثلاثاء 8 جوان على الساعة الخامسة مساء.

*شبيبة سكيكدة-شباب بلوزداد: الثلاثاء 8 جوان على الساعة الخامسة مساء.