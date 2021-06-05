في أجواء يسودها التركيز وتملؤها مهارات التكتيك، بالمكتبة المركزية لجامعة وهران2 محمد بن أحمد، التقى الأسبوع الماضي، نحو 40 جامعيا وجامعية، لإحياء تقاليد لعبة الشطرنج في المدينة.

خاض الشباب منافسة جامعية للشطرنج، نظمها النادي الهاوي للشطرنج "لارولاف" مع النادي العلمي الجامعي "الارتقاء"، في إطار دورة رسمية ضمت ست جولات من 15 دقيقة، وتم تحكيمها من قبل الحكم الدولي الجزائري سكران أحمد.

كان لكل محترف شطرنج المجتمعين في ذلك الفضاء الرحب بالمكتبة المركزية، خطة عمل وتكتيك ذكي تحت قيادة رئيس النادي لرجاني سليمان، الموصوف بالقلب النابض للنادي الشطرنج الهاوي "لارولاف" الذي ينوي استعادة صورة مسابقات الماضية التي كانت قد نظمتها منطقة وهران بكل ودفع هذه الرياضة الذهنية الجميلة إلى صدارة الرياضات.

وفِي وقت مستقطع، قام 14 جامعيا بمنافسة تدعى المنافسة الاستعراضية المتزامنة طيلة 60 دقيقة، حقق فيها يعلى لياس بوصفه أستاذ الحصة، 11 انتصارًا وتلقى 3 هزائم أظهر فيها اللاعبون مستوى جيدا.

و من المرتقب أيضا إجراء يعلى لياس بعد انضمامه يوم 20 ماي 2021 الماضي إلى النادي الراقي للشطرنج "لارولاف" لخوض عبر 12 دولة 13 منافسة للعب المتزامن، انطلاقا من مدغشقر،المغرب، الغابون، فرنسا (حدثان)، البرتغال، لوكسمبورغ، أوكرانيا، هولندا، كوبا، البيرو، إندونيسيا، غواتيمالا، كمرحلة أولى قبل الاستعدادات والتحضير المكثف للتنافس على الرقم القياسي العالمي للألعاب المتزامنة المتوقعة في 2023.

ويقوم الرئيس لرجاني سليمان مع أعضاء المكتب بالترويج للعبة الشطرنج في جميع أنحاء منطقة وهران، من خلال تدريسها في النادي "لارولاف" واتخاد كمرحلة أولى لتدريب 300 ناشئ

وتم تكريم الفائزين في الدورة، حمو أحمد عبد السلام، نور عبد الهادي، زناصلي عثمان، بهدايا وميداليات وشهادات شرفية نظير تحصلهم على المراتب الأولى الثانية والثالثة، والفائزين الثلاثة في اللعب المتزامن بالإضافة إلى تكريم كل الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الهام، وإضفاء عليه أجواء البهجة والتنافس والتنظيم.