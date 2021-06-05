أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل العشرات من مقاتلي حركة "طالبان"، وذلك في عمليات عسكرية في عدة ولايات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات الأمنية وبدعم من القوات الجوية استهدفت تجمعا لطالبان في زابل جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 60 شخصا من الحركة وإصابة 33 آخرين. كما أشارت الوزارة في بيان منفصل أنها تمكنت من قتل 13 مسلحا من طالبان في هجمات استهدفت الحركة في ولاية هرات غربي أفغانستان، بجانب مقتل 4 آخرين خلال عمليات في ولاية بادغیس غربي البلاد أيضا. وفي عمليات عسكرية أيضا استهدفت مخابئ لمقاتلي "طالبان" في ولاية أروزكان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 آخرين.

وكشف مصدر أمني محلي لتلفزيون "تولو نيوز"، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 8 أفراد من قوات الأمن الأفغانية، إثر هجوم لحركة طالبان في ولاية بغلان شمالي البلاد.

وأوضح المصدر الأمني أن قائدي شرطة و6 جنود هم قتلى الهجوم، مشيرا إلى أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم تواجه تهديدا بالسقوط في يد مسلحي "طالبان" حال عدم وصول تعزيزات أمنية.

وشهدت 10 ولايات أفغانية على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اشتباكات بين القوات الأمنية وحركة "طالبان".