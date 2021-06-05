دعا بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، من سكيكدة المواطنين إلى الذهاب بقوة إلى مراكز ومكاتب الانتخاب من أجل اختيار الأشخاص الذين سيمثلون "برلمانا حقيقيا" عكس البرلمانات السابقة، التي دخلها ذوو المستوى الضعيف.

وقال ساحلي في التجمع الشعبي الذي نشطه، اليوم السبت، بالمركز الثقافي عيسات ايدير بسكيكدة وحضره جمهور قليل "نحن أتيناكم بقائمة تضم إطارات بمستويات جامعية في مختلف التخصصات قادرة على التغيير".

ساحلي عاد في كلمته إلى مخلفات العشرية السوداء وما تركته من ضحايا، معرجا في نفس الوقت على ما تعيشه بعض الدول العربية من حروب تحت غطاء "الربيع العربي"، مشيرا إلى ليبيا وسوريا وغيرهما من الدول التي مستها العدوى، ومعتبرا أن البعض حاول تكرار ذلك في الجزائر لكن الحراك الأصلي أقلب الموازين وزج بالعصابة في السجن، وأجريت بعدها انتخابات رئاسية شفافة.

وختم ساحلي كلمته بدعوة المواطنين إلى الذهاب بقوة يوم 12 جوان من أجل انتخاب برلمان جديد يغير حياة المواطن الجزائري إلى الأحسن مما هي عليه حاليا.