توّج مدرب مانشستر سيتي بيب غواردولا ولاعبه روبن دياز بلقبين جديدين لهما مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكشفت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز عبر تويتر أن "بيب" حصل على جائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم فيما تم اختيار "روبن دياز" كأفضل لاعب كذلك. ونافس غوارديولا الرباعي، سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، دافيد مويز المدير الفني لـ وست هام، مارسيلو بيلسا مُعلمه من ليدز يونايتد، وأخيرًا براندن رودجرز من ليستر سيتي.

وبالرغم من خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي نجح الفيلسوف الإسباني في قيادة "السيتزن" للتتويج باللقب، بعدما كان في المركز الثامن خلال فترة الأعياد أو ما يعرف بـ " البوكسينغ داي".

غوارديولا بات أول مدرب في تاريخ الدوري يحقق اللقب، وهو في ذلك المركز خلال منتصف الموسم.

كما نجح " البرتغالي" دياز في الحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري واستطاع أن يخطف الجائزة بعد عام واحد على وصوله لملعب الاتحاد، منضما من بنفيكا البرتغالي في صيف 2020.