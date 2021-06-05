نظم، صباح اليوم، جمع من مواطني بلدية الأصنام، 10 كلم شرق مقر ولاية البويرة، لقاء بساحة وسط المدينة تبعته مسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي للبلدة عبر الطريق الوطني رقم 5.

وسارت أعداد كبيرة من المواطنين، بالشارع الرئيسي لبلدية الأصنام بعد أن تجموا بالساحة العمومية حوالي الساعة التاسعة صباحا أين تدارسوا نقاط المتابعات القضائية في حق النشطاء وكذا المشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمها ليسير بعدها الجميع وصولا الى الحي السكني الجديد، حيث رددوا الشعارات المطالبة بالحرية وكذا الرافضة للمشاركة في التشريعيات المقبلة.

وجدد من حضر المسيرة التشديد على اعتماد الطرق السلمية لإبداء رأيهم.