أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنّ الصوت الانتخابي أمانة ويجب أن يمنح الناخب صوته للشخص الذي يستحقه ما سيضمن الديمقراطية والهدوء في البلاد.

وشدد شرفي، اليوم السبت، خلال يوم تحسيسي حول التشريعيات المقبلة على ضرورة التصدي لكل من يدير إسقاط الجزائر، مضيفا أنه يجب المحافظة على البلاد رغم الاختلافات السياسية.

وأضاف شرفي أنه رغم قلة تجربة وحداثة السلطة الوطنية للانتخابات إلا أنها منذ نشأتها استطاعت أن تنظم انتخابات رئاسية واستفتاء دستوري، مضيفا أن هذه الهيئة تسعى إلى الصلح من خلال تنظيم انتخابات نزيهة.