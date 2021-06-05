انتقد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي الحكم الذي أدار لقاء دور الربع نهائي من كأس الرابطة التي انهزم فيها فريقه أمام نجم مـﭭرة.

وقال زرواطي في تصريحات للصفحة الرسمية لشبيبة الساورة على الفايسبوك: "لن نتحدث عن الكواليس، فريق مڤرة فاز هنيئا لهم، لكن للأسف الحكم لم يكن شجاعا، ولا يملك الشجاعة اللازمة، تفاءلنا خيرا بقدوم بيشاري لكن صراحة الأمور لا تبشّر بالخير ولن يكون هناك شيء إيجابي".

كما انتقد زرواطي مسؤولي التلفزيون العمومي وطالب مديره العام بضرورة توفير أشخاص يمنحون حق الفريق عندما يلعب خارج الديار، مؤكدا أنه طلب من مديره العام إعادة لقطات عن مباراة اتحاد الجزائر.