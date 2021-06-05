قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في مقال بعنوان "الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء"، نشرته أمس الجمعة، إن "ذبح الكيان الصهيوني المروع للأطفال خلال العدوان الأخير على قطاع غرة يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشرية".

وأضافت الوزارة أنه "ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل الكيان الصهيوني، بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي للقطاع في شهر ماي الماضي".

وأوضحت، إلى أن "66 طفلا فلسطينيا قتلوا في غزة، وأصيب نحو 560 آخرين". كما دعت الخارجية الكورية الشمالية، المجتمع الدولي، إلى "عدم التسامح مع أعمال الصهاينة المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة، والإبادة الجماعية".

وشددت كوريا الشمالية، على أن "الفظائع الصهيونية في القدس الشرقية وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن المسؤولين الصهاينة بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يسعون لإخفاء ارتكابهم جرائم القتل التي طالت حتى الأطفال بمجرد وقف إطلاق النار".

وأكدت أن "جريمة قتل الأطفال بوحشية من قبل الكيان الصهيوني في إطار طموحاتها في التوسع الإقليمي، لا يمكن تبريرها بأي حال". يذكر أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كانت قد أدانت في 22 ماي الماضي، الكيان الصهيوني على خلفية عدوانها على الأراضي الفلسطينية.