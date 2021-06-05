أفادت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم شنوه ليلا على قرية في شمال البلاد.

وفي بيان لها، أعلنت الحكومة أن" الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق"، واصفة المهاجمين بـ "الإرهابيين".

وقال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن هجوما مسلحا على بلدة في منطقة ماركوي شمالي بوركينا فاسو أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وعدد غير محدد من الجرحى"، موضحا أن المسلحين اقتحموا البلدة في حدود الرابعة فجرا، وهاجموا المدنيين في أكواخهم وبعد دقائق فروا من البلدة. وأضاف المصدر أن الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة، فيما لم تصدر بعد حصيلة رسمية عن عدد المصابين.

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر ماي الماضي حيث تضاعفت عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمالي البلاد. وتعاني بوركينا فاسو مثل جارتيها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.

وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى أكبر لتأمينهم من أي هجوم. وتعد مناطق شمالي بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.