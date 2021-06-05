توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع ليلة البارحة بمنطقة الكرمة التابعة إقليميا لبلدية الحجار في ولاية عنابة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة اليوم السبت، في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحداتها تدخلت في الساعة الحادية عشرة ليلا وإحدى عشرة دقيقة، من أجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 21 بمنطقة الكرمة في بلدية ‎الحجار.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الحادث المروع خلف، وفاة شخصين في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ‎أسعفوا في عين المكان ثم نقلوا بعد ذلك إلى المستشفى المحلي.