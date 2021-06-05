اندلع، صبيحة اليوم، حريق بأحد الشاليهات في ولاية تيبازة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية في ولاية تيبازة "تدخلت اليوم السبت على الساعة الخامسة صباحا الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة مدعومة بوحدة القطاع تيبازة من أجل حريق شاليه خشبي، بالمكان المسمى شاطئ الكوالي تيبازة".

وأضاف نفس البيان "تم إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار، وتقدر مساحته بـ 250 متر مربع".

إخماد حريق في شاليه خشبي بتيبازة

اندلع، صبيحة اليوم، حريق بأحد الشاليهات في ولاية تيبازة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية في ولاية تيبازة "تدخلت اليوم السبت على الساعة الخامسة صباحا الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة مدعومة بوحدة القطاع تيبازة من أجل حريق شاليه خشبي، بالمكان المسمى شاطئ الكوالي تيبازة".

وأضاف نفس البيان "تم إخماد الحريق ومنعه من الانتشار، وتقدر مساحته بـ 250 متر مربع".