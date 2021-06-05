نبهت صفحة "طريقي" التابعة لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم السبت، مستعملي الطرق بمنطقة الواحات إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الرياح المحملة بالرمال والزوابع الرملية التي ينتج عنها صعوبة الرؤية.

وأفاد ذات المصدر أن عدة طرق وطنية وولائية بمنطقة جنوب البلاد تستوجب على المارين عبرها من أصحاب المركبات الرفع من درجة اليقظة والحذر وتقليل السرعة، ويتعلق الأمر بالطريق الولائي رقم 33 في شطره الرابط بين الحجيرة والڤرارة، بسبب هبوب زوابع رملية وانعدام الرؤية.

ودعت "طريقي" مستعملي الطريق الوطني رقم 03 في الشطر الرابط بين تڤرت وورڤلة، إلى التحلي باليقظة المطلوبة لضعف الرؤية نتيجة الزوابع الرملية. ونفس الشيء بالنسبة للعابرين للطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين المنيعة وحاسي الفحل، بسبب هبوب زوابع رملية وانعدام الرؤية.