أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، بتساقط أمطار غزيرة تتخللها رعود على عدة ولايات بغرب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تتخللها رعود ستميز اليوم الطقس بولايات الشلف، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس، تيبازة، تيسمسيلت، عين الدفلى غليزان.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة السادسة من صباح اليوم إلى غاية الساعة منتصف الليل ستتراوح ما بين 15 و20 ملم محليا.