عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم من مصر لإدارة لقاء الذهاب من الدور النصف نهائي لكأس "الكاف" الذي سيجمع بملعب راندي أجيا بقاروا بالكاميرون عشية يوم الأحد 20 جوان بين كوتون سبور الكميروني و فريق شبيبة القبائل مع تقديم موعد اللقاء إلى الساعة الخامسة عوض الثامنة مساءا .

من جهة أخرى تلقت إدارة شبيبة القبائل مراسلة من الكنفدرالية الإفريقية تشعرها بتفادي تكرار تواجد الأنصار في اللقاء المقبل للفريق لأن ذالك سيعرض الفريق لعقوبات.

تلقت إدارة فريق شبيبة القبائل مراسلة مؤرخة يوم 2 جوان من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أشعرتها بالخطأ المرتكب خلال لقاء العودة من الدور الربع نهائي لكأس "الكاف" الذي جمع "الكناري" بالضيف النادي الصفاقسي المتمثل في حضور مجموعة من الأنصار بالملعب حسب ما دونه مبعوثي "الكاف" إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. وجاء في ذات المراسلة " أنتم مطالبون باحترام تطبيق قرارات الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم فيما يخص حضور المتفرجين خلال المباراة القادمة لفريقكم، وفي حالة مخالفتكم للقرار خلال المباراة القادمة لفريقكم بعقر الديار فهذا من شأنه أن يعرض فريقكم إلى عقوبات قاسية من قبل لجنة الطاعة للكنفدرالية ".