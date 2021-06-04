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وهران: وفاة شخص في انفجار داخل حمام

مجتمع
4 جوان 2021 ()
جعفر بن صالح
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توفي شخص يبلغ من العمر 49 سنة، أمسية اليوم، في حدود الساعة 19 سا و 20 دقيقة، في انفجار مسخن داخل حمام ببناية بلدية سيدي بن يبقى دائرة ارزيو تم تحويله نحو مستشفى من طرف وحدات الحماية المدنية .  تدخلت الوحدات مباشرة بعد تلقي  نداء النجدة  أين تم العثور الضحية  متأثرا بجروح وحروق من الدرجة الثانية، متوفي في عين المكان .

كما تم تسجيل جريح من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 56 سنة يعاني من جروح وحروق من الدرجة الثانية على مستوى الرجلين تم إسعافه و نقله نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

كما تم تحويل أربعة جرحى قبل وصول الإسعافات  إلى  المستشفى  تتراوح أعمارهم بين 40 و 52 سنة.

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