لقي شخص يبلغ من العمر 47 سنة والمنحدر من بلدية أحمد راشدي بولاية ميلة، حتفه بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الخامس المخصص لمرضى كوفيد 19 بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، حسبما علم من مصادر مؤكدة من عين المكان، الضحية يمكث مند أسبوع بالمصلحة الصحية، لتلقي العلاج الخاص بوباء كورونا.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية في حدود الساعة السادسة مساء تقريبا، بعد أن علقت بسقف الطابق الأرضي، و كان في حالة وعي، يعاني من آلام في كل أنحاء الجسم، بحسب بيان للحماية المدنية، ليتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى ذاته، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفتحت مصالح الأمن بأمن دائرة فرجيوة تحقيقا في ملابسات الحادثة، التي خلفت صدمة وسط المرضى و الطاقم الطبي و المواطنين .